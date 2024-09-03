Госкомиссия по религии инициировала поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Законопроект вынесен общественное обсуждение.

В справке-обосновании к документу говорится, что нужно на государственном уровне регулировать отдельные вопросы вероисповедания, в том числе о ношении закрытой религиозной одежды.

Так, за ношение одежды, которая закрывает лицо и не дает установить личность человека в госучреждениях, инициаторы предлагают штрафовать физлиц на 20 тысяч сомов. Исключением считаются случаи, когда человек носит одежду, связанную с его служебной деятельностью, либо по медицинским показаниям.

Кроме того, инициаторы предложили увеличить штрафы за обход жилых домов, детсадов, школ и госучреждений с целью навязать религию. За такое нарушение физлиц будут штрафовать на 20 тысяч сомов вместо 5500, а юрлиц — от 17 тысяч сомов до 65 тысяч.

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