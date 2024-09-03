В отношении экс-замдиректора НТРК Адыла Акжола уулу заведено еще одно уголовное дело, сообщили «Клоопу» в УВД Ошской области.

По данным милиции, 22 июля с заявлением в ГКНБ против журналиста обратился житель Иссык-Кульской области. Он утверждает, что 8 июля Акжол уулу вымогал у него крупную сумму денег — за то, чтобы удалить видеоролик с его участием на YouTube-канале.

Милиция и ГКНБ начали совместную проверку. По итогам экспертиз в отношении Адыла Акжол уулу возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве.

Ранее журналисту предъявили обвинение в призывах к массовым беспорядкам из-за группы в WhatsApp. О задержании Акжол уулу стало известно 12 августа. Суд заключил его под стражу до 4 октября.

В середине июля Адыл Акжол уулу на своем YouTube-канале опубликовал интервью свекра Айтурган Маматкуловой, которая скончалась 7 июля в одной из больниц Бишкека. Это видео стало широко обсуждаться пользователями соцсетей, а некоторые журналисты заявили, что оно одностороннее и что сам журналист оскорблял тех, кто оставлял комментарии с критикой.

Муж Айтурган Маматкуловой утверждает, что девушка совершила суицид, приняв лекарства. Родственники погибшей же утверждают, что в смерти девушки виноват ее муж и не верят в версию о суициде. По факту смерти девушки возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства. Мужа Маматкуловой задержали и водворили в СИЗО-1 на два месяца.

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