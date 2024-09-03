Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству «Кабар» прокомментировал ликвидацию общественного фонда «Клооп Медиа» — одного из юрлиц «Клоопа».

По словам Жапарова, о решении суда о ликвидации фонда он узнал из СМИ. На вопрос о том, окажет ли закрытие «Клооп Медиа» негативное влияние на свободу слова в стране, президент ответил отрицательно.

«За 30 лет мы заменили анархию демократией, а сплетни — свободой слова. Сейчас общество «выздоравливает» от этих болезней. У нас была и будет свобода слова. Мы поддержим любого, кто говорит правду. Анархия, распространение слухов и ложной информации — это не свобода слова»,

— заявил он.

Президент предположил, что суд мог решить ликвидировать фонд из-за «односторонних расследований», которые были направлены на «очернение кого-либо».

«Суды тоже не принимают решения без оснований. Вы сами не раз видели, как [«Клооп Медиа»] распространяли односторонние и ложные материалы»,

— сказал Жапаров, но не привел ни одного конкретного примера.

По словам президента, власти поддерживают «всех, кто занимается расследованиями».

«Единственное, что мы просим — расследование не должно быть однобоким. Если кто-то совершает кражу или коррупционные действия — мы обязательно обратим на это внимание и накажем. Мы сами уже наказываем без их помощи. Их расследования могли бы нам помочь. Но когда они сопровождаются предвзятостью, клеветой, враждебностью и личными интересами, то мы, конечно, не поддерживаем такое»,

— сказал Жапаров. При этом деятельность журналиста-расследователя Болота Темирова президент прокомментировал так: «Темиров лает, а караван идет. Мы игнорируем его расследования».

28 августа 2023 года прокуратура Бишкека подала иск в Октябрьский и Первомайский районные суды о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа», одного из юрлиц «Клоопа».

В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом». При этом большая часть документа была посвящена якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

Суд удовлетворил иск, а Верховный суд недавно вынес решение, после которого фонд уже наверняка должен быть ликвидирован.

Сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин назвал решение Верховного суда «ожидаемым». Он отметил, что «Клооп» продолжит работать и «выпускать самые глубокие расследования, самые сбалансированные новости и самые острые колонки».

Международные правозащитные организации и медиасообщество выступили с заявлениями в защиту «Клоопа». Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск против издания, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.