МВД предлагает увеличить срок лишения свободы за публичные призывы к насильственному захвату власти и распространение экстремистских материалов. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» вынесен на общественное обсуждение.

По данным ведомства, в последнее время «активизировались отдельные радикальные группы и организации, преследующие деструктивные цели, угрожающие безопасности государств и их граждан, вплоть до подрыва основ конституционного строя».

Так, МВД предлагает наказывать за публичные призывы к насильственному захвату власти лишением свободы от трех до пяти лет. Сейчас за это грозит крупный штраф или срок до трех лет.

Если же преступление совершено группой лиц или с использованием интернета или СМИ, то ведомство предлагает наказывать лишением свободы от пяти до семи лет.

Кроме того, министерство считает, что «участились случаи привлечения в экстремистские организации несовершеннолетних лиц, под влиянием их родителей, приверженных к радикальным идеологиям».

Так, МВД предлагает добавить статью об уголовной ответственности лица, дважды пойманного на хранении экстремистских материалов. В первый раз гражданину выдадут предостережение, а во второй раз — его могут лишить свободы до трех лет.

За изготовление и распространение экстремистских материалов грозит лишение свободы от пяти до семи лет. Если преступление совершила группа лиц — грозит срок от семи до десяти лет.

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