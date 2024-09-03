Глава Кабмина Акылбек Жапаров решил, кто переедет в здание, которое ранее занимала администрация президента. Так, в здании на Абдумомунова, 207 будут располагаться два ведомства — МИД и Минэкономики.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, Жапаров уже передал рабочие кабинеты главам министерств Жээнбеку Кулубаеву и Данияру Амангельдиеву. Жапаров уверен, что новое здание «поможет повысить эффективность работы сотрудников».

«Акылбек Жапаров подчеркнул важность задач, стоящих перед ведомствами, и пожелал успешной и плодотворной работы в новых условиях»,

— рассказали в ведомстве.

По данным Sputnik Kyrgyzstan, здание Минэконома может временно занять Госналоговая служба — на время, пока для них в Бишкеке строится другое семиэтажное здание в форме буквы С.

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