Минкультуры задумывается о строительстве новой площади с большей вместительностью, чем главная площадь страны Ала-Тоо. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе ведомства.
Такая идея возникла после празднования Дня независимости страны, заявляют в министерстве. Пока все на уровне планов — место возможного расположения площади и финансирование согласовываются с Кабмином.
«После Дня независимости почувствовали нужду в новой площади. Во всех больших городах есть такое — старый центр и новый. Возможно, сделаем что-то в этом роде. Мы уже замечаем, что город растет»,
— сообщили в министерстве.
По данным ГУВД Бишкека, 31 августа на праздновании Дня независимости страны на площади Ала-Тоо было 89 тысяч человек.
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