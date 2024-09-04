Правовая клиника «Адилет» рассказала о негативных последствиях, к которым может привести принятие законопроекта о введении штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете.

В анализе юристов говорится, что документ содержит «серьезные риски неправомерных и недопустимых отступлений от гарантий прав человека на свободу выражения мнения» и противоречит Конституции страны. «Это приведет к возможности цензурировать любого гражданина», считают они.

«Должностное лицо уполномоченного госоргана будет

самостоятельно определять «истинность» сведений, исходя из своих личных убеждений и симпатий. Предоставление столь широких дискреционных полномочий может привести к злоупотреблению полномочиями и использованию этого механизма для введения цензуры в СМИ и интернет-пространстве»,

— говорят юристы.

Кроме того, юристы отмечают, что сам закон не компенсирует нарушенные интересы потерпевшего от «ложной информации», так как деньги, полученные от оплаты штрафа, будут зачисляться в бюджет.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. Согласно документу, за оскорбление в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести за клевету в СМИ и интернете. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

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