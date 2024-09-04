Кыргызстанец Асан Жанышов выиграл золото на молодежном чемпионате мира по греко-римской борьбе в Испании.

Жанышов выступал в весовой категории до 87 кг. Ранее он одолел спортсменов из Грузии, Швеции и Румынии. В финале Жанышов победил соперника из Азербайджана со счетом 8:0 и стал чемпионом мира среди юниоров.

Другой кыргызстанец Самаган Ормонов завоевал бронзовую медаль. Он выступал в весовой категории до 130 кг. В первой схватке Ормонов одолел соперника из Чехии, но в следующей уступил иранцу. В схватках утешительного турнира Ормонов одолел спортсменов из Азербайджана и Армении.

Турнир среди спортсменов не старше 20 лет стартовал 2 сентября в городе Понтеведра.