Сегодня в Бишкекском горсуде пересматривали меру пресечения в отношении четырех фигурантов дела 11 журналистов.

Горсуд не удовлетворил апелляцию и оставил решение Ленинского райсуда без изменения — Махабат Тажибек кызы, Актилек Капаров, Айке Бейшекеева и Азамат Ишенбеков остаются под арестом в СИЗО-1 до 8 октября.

11 действующих и бывших сотрудников Temirov Live задержали 16 января. Девятерым из них предъявили обвинения в «призывах к беспорядкам», а главу проекта Махабат Тажибек кызы и журналиста Актилека Капарова обвинили в «организации» этих призывов. Все фигуранты дела не согласны с предъявленными обвинениями.

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