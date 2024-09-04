Первомайский райсуд Бишкека вынес приговор в отношении директора ОсОО «Аю» Тыныбека Исаева и его подчиненных. Об этом «Клоопу» сообщили в райсуде.

Как отметили в суде, Исаев, обвиняемый по статьям «Создание организованной группы или участие в ней» и «Легализация (отмывание) преступных доходов», признан невиновным и оправдан за отсутствием в его деяниях состава преступлений.

Однако Исаева признали виновным по статье «Подделка акцизных марок и/или средств идентификации». Его приговорили к трем годам лишения свободы, но, применив амнистию, освободили от наказания.

Также суд за отсутствием состава преступления оправдал троих сотрудников компании «Аю», которым было предъявлено обвинение по статьям «Создание организованной группы или участие в ней» и «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

Трое других сотрудников обвинялись в незаконном производстве спирта и спиртосодержащих напитков. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы. Но, применив амнистию, их освободили от наказания. Также суд оправдал еще двух работников «Аю», которым было предъявлено обвинение по статьям «Создание организованной группы или участие в ней» и «Легализация (отмывание) преступных доходов».

Вместе с тем в райсуде «Азаттыку» сообщили, что уголовное дело в отношении предпринимателя Шаршенбека Абдыкеримова выделили в отдельное производство и направили в Генпрокуратуру. Мера пресечения в виде заочного ареста в отношении Абдыкеримова, принятая годом ранее, оставлена без изменений. Где сейчас находится бизнесмен, неизвестно.

«Аю» — это крупнейшая компания по производству алкогольных напитков в Кыргызстане. Она является дочерней компанией холдинга «Ассоциация АЮ», которую основал Абдыкеримов. В холдинг входит еще более 20 компаний, ведущих деятельность в разных секторах.

В апреле президент Садыр Жапаров заявлял, что спиртзавод «Аю» будет национализирован. По словам Садыра Жапарова, компания скрывала налоги и занималась контрабандой спирта. Представители компании не комментировали эти обвинения.