Уполномоченный представитель омбудсмена по Нарынской области навестил в больнице женщину, на которую напал муж и нанес несколько ударов ножом.

Как рассказали в Институте омбудсмена, у женщины многочисленные колото-резанные раны на лице, шее, грудной клетке, животе и обеих плечевых областях.

«Пострадавшая боится, что муж может снова к ней прийти. Также она переживает за детей. По словам [пострадавшей], муж неоднократно поднимал на нее руку. После очередной ссоры в июле 2024 года она ушла из дома вместе с тремя детьми. 31 августа мужчина в нетрезвом состоянии пришел к ней на работу, зайдя в столовую, начал наносить удары ножом»,

— рассказали они.

По этому делу акыйкатчы Джамиля Джаманбаева призвала руководство госорганов принять все необходимые меры для защиты женщин от семейного насилия.

«Требуется принятие действенных механизмов для предупреждения насилия. Также важно направить все усилия по обеспечению безопасности жертв насилия — женщин и детей. Вопиющий случай в Нарыне не должен повторяться»,

— отметила она.

Нападение на 41-летнюю женщину произошло 31 августа в столовой рынка «Он-Арча» в Нарыне. По данным милиции, муж нанес супруге удары складным ножом. Женщину госпитализировали в больницу. 42-летнего обвиняемого задержали и поместили под стражу на два месяца. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений с особой жестокостью» УК КР.

Ранее МВД сообщало об увеличении количества случаев домашнего насилия в стране. По данным ведомства, за четыре месяца 2024 года зарегистрировано 4767 случаев бытового насилия, что на 632 случая больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Генпрокуратуре сообщали, что за прошедшие 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия умерли 34 женщины.

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