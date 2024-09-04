Министерство культуры Кыргызстана потребовало в течение суток удалить материал «Марш на Бишкек. Как люди хозяина ЧВК Вагнера «помогали» избрать президента Кыргызстана» с сайта издания «Новые Лица». Такое распоряжение ведомство выслало авторке материала и главной редакторке «Новых лиц» Лейле Саралаевой.

Причина такого требования, согласно документу, в том, что материал содержит «ложную информацию», что «политтехнолог Александр Малькевич, связанный с [основателем ЧВК Вагнера Евгением] Пригожиным, помогал предвыборной кампании Садыра Жапарова». Доказательств ложности этой информации в документе не приводится.

«Согласно законам «О средствах массовой информации» и «О защите от недостоверной (ложной) информации» предусмотрена ответственность за распространение ложной информации»,

— указано в распоряжении.

В материале, который вышел 30 августа на сайтах «Новых лиц» и «Клоопа», говорилось о том, что секретом стремительного воцарения Садыра Жапарова в 2021 году могла быть предвыборная кампания, успешно проведенная штабом кандидата. Саралаева выяснила, что в этой кампании, вероятно, участвовали российские политтехнологи из окружения Евгения Пригожина, основателя ЧВК Вагнера.