Минкультуры вынесло предупреждение Радио «Азаттык». Об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Причиной послужило расследование журналистки Лейлы Саралаевой «Марш на Бишкек. Как люди хозяина ЧВК Вагнера «помогали» избрать президента Кыргызстана, опубликованное также на сайте «Азаттыка».

В частности, Алагозов подчеркнул, что речь идет о части материала, в которой утверждалось о связях политтехнологов главы государства Садыра Жапарова с окружением покойного основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина во время предвыборной кампании.

«Считаю, что распространение «Азаттыком» информации, имеющей уровень слухов и сплетен, бросает тень на профессионализм специалистов, которые там работают. Если эта информация является частью редакционной политики по очернению руководства страны, то на повестке дня может возникнуть вопрос о том, нужно ли нам такое медиа»,

— отметил пресс-секретарь президента.

В самом «Азаттыке» пока не комментировали заявление пресс-секретаря президента.

Ранее Минкультуры потребовало удалить с сайта издания «Новые лица» материал о связях российских политтехнологов с предвыборным штабом Жапарова. Такое распоряжение ведомство выслало авторке материала и главной редакторке «Новых лиц» Лейле Саралаевой.

В материале, который вышел 30 августа на сайтах «Новых лиц» и «Клоопа», говорилось о том, что секретом стремительного воцарения Садыра Жапарова в 2021 году могла быть предвыборная кампания, успешно проведенная штабом кандидата. Саралаева выяснила, что в этой кампании, вероятно, участвовали российские политтехнологи из окружения Евгения Пригожина, основателя ЧВК Вагнера.

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