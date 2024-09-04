В МЧС рассказали «Клоопу» подробности аварии, произошедшей 2 сентября в селе Мин-Куш Нарынской области с участием грузовика «Росатома», перевозившего урановые отходы.

По данным министерства, грузовик HOWO с урановыми отходами из хвостохранилища «Туюк-Суу» съехал на 2-м километре с автодороги Туюк-Суу – Мин-Куш – Арал и спустился по склону. Причины аварии до сих пор неизвестны.

На место происшествия для проверки выехали районные отделы МЧС и МВД. Они выявили, что урановые отходы не были высыпаны и радиационная угроза отсутствует. Кроме того, отходы перегрузили в другое спецавто, так как грузовик был неисправен.

В июне этого года произошла авария с другим грузовиком HOWO, перевозившим урановые отходы из хвостохранилища. Тогда грузовик упал в овраг — близ грузовика протекала река. Сначала в МЧС говорили, что на момент аварии грузовик был пуст. Однако позднее в СМИ появилось видео с места инцидента, где было видно, как из грузовика высыпался грунт темно-серого цвета.

Перевозка урановых отходов из хвостохранилища «Туюк-Суу» в хвостохранилище «Дальнее» началась в августе 2023 года и завершится к концу 2024 года. Этим занимается российская госкомпания «Росатом».

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