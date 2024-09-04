Депутат Исхак Масалиев выступил на заседании Жогорку Кенеша 4 сентября с предложением помочь России, как союзнику по ОДКБ.

«На протяжении двух лет между Россией и Украиной идут военные действия, война, открыто говоря. До сегодняшнего дня это было внутренним делом России. Мы занимали нейтральную позицию, и считаю это правильным»,— напомнил нардеп.

Парламентарий обеспокоен тем, что за последний месяц ракетные снаряды прилетели в 15 российских регионов. По словам Масалиева, в них проживает около миллиона кыргызстанцев.

«Считаю, что нам необходимо тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры»,— заявил нардеп.

В начале августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили наступление в Курской области РФ и захватили ряд населенных пунктов.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор в Украине продолжаются военные действия. Почти все страны Центральной Азии официально заявили о своей нейтральной позиции, в том числе Кыргызстан.

В состав ОДКБ входят Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Россия.