Начиная с 1 октября минимальный размер пенсий составит 6 тысяч 900 сомов. Такое постановление подписал глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Согласно документу, Соцфонд должен до октября увеличить размер базовой части пенсии до 6 900 сомов с учетом надбавок. Сейчас базовая часть с учетом всех надбавок составляет ниже этой суммы. Тем временем страховую часть пенсии поручено увеличить на 18%, но не менее, чем на тысячу сомов.

Постановление Кабмина вступает в силу с 1 октября.

28 июня президент провел совещание, посвященное вопросам увеличения пенсий в стране. Подытоживая, Жапаров отметил, что повысить пенсии выше прожиточного минимума далось властям нелегко, и это результат «активной и непримиримой борьбы с коррупцией», а также проводимых реформ.

Согласно статье 44 Конституции КР, «пенсия, пособие и другая соцпомощь обеспечивают уровень жизни не ниже установленного законом размера прожиточного минимума».

По итогам первого квартала 2024 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7 тысяч 769 сомов.

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