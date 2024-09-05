Первый свергнутый президент Аскар Акаев обратился с письмом в Жогорку Кенеш для восстановления статуса экс-президента. Об этом «Азаттыку» сообщила депутатка Чолпон Султанбекова.

По ее словам, письмо поступило в профильный комитет парламента.

«Я прочитала это письмо, когда сегодня пришла на работу. Вопрос сразу не выносится на повестку дня. Сначала это обсудят фракции, с их лидерами и депутатами. Затем мы объявим, когда вопрос будет включен в повестку дня»,— сказала она.

Акаев возглавлял Кыргызстан с 1990 по 2005 год. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. С тех пор он проживает в России.

Правление Акаева запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Сейчас статус экс-президента есть только у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой. Согласно закону, экс-президенты пожизненно получают пожизненную неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое. Все это за счет государства.