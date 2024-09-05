В российской госкорпорации «Росатом» прокомментировали аварию, произошедшую 2 сентября в селе Мин-Куш Нарынской области с участием грузовика, перевозившего урановые отходы.

Как рассказали в «Росатоме», автосамосвал местной субподрядной организации съехал с трассы при перевозке грунта с хвостохранилища «Туюк-Суу».

«На место происшествия оперативно прибыли представители экологических органов Жумгальского района, МЧС и МВД. Последствия инцидента устранены. Радиационный фон на всей близлежащей территории находится в норме», — говорится в заявлении корпорации.

В «Росатоме» добавили, что создается специальная комиссия Минприроды для установления причин произошедшего.

«Для недопущения возникновения подобных инцидентов будет усилен контроль за работой всех подрядных организаций»,— отметили в корпорации.

Ранее в МЧС Кыргызстана, комментируя инцидент, сообщили, что урановые отходы не были высыпаны и радиационная угроза отсутствует.