Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов прокомментировал просьбу свергнутого президента Аскара Акаева вернуть тому статус экс-президента.

По словам Байсалова, Акаев и так обладает этим статусом, поскольку в отношении него не провели процедуру полного импичмента.

«Письмо [с просьбой Акаева] поступило не по адресу и не совсем своевременно. С точки зрения закона нет никаких сомнений в том, что Аскар Акаевич продолжает обладать званием экс-президента КР. Если кто-либо хочет его этого статуса лишить, то должна быть проведена процедура полного импичмента, каковая на данный момент имела место только против А.Ш.Атамбаева в 2019 году», — написал чиновник в соцсети Х и призвал сфокусировать усилия «на задачах сегодняшнего дня».

Ранее стало известно, что Аскар Акаев обратился с письмом в Жогорку Кенеш для восстановления статуса экс-президента. Об этом «Азаттыку» сообщила депутатка Чолпон Султанбекова.

11 апреля 2005 года парламент большинством голосов лишил Аскара Акаева статуса первого президента, утвердив соответствующие изменения в законе о деятельности главы государства. Однако президентский иммунитет Акаеву сохранили.

В 2003 году Акаев наделил неприкосновенностью всех членов своей семьи после своей отставки, а себя — пожизненным членством в Совете безопасности страны, правом делать заявления и выступать в парламенте и правительстве во время обсуждения важных государственных вопросов, а также другими привилегиями и льготами.

Неприкосновенности и статуса экс-президента Аскара Акаева лишили уже члены Временного правительства (ВП) в 2010 году после смены власти в апреле и этнического конфликта на юге Кыргызстана в июне.

Акаев возглавлял Кыргызстан с 1990 по 2005 год. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. С тех пор он проживает в России. Правление Акаева запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.