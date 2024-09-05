Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал желание первого свергнутого президента КР Аскара Акаева вернуть себе статус экс-президента. Ранее стало известно, что соответствующее письмо поступило в Жогорку Кенеш.

Жапаров в интервью отметил, что Акаев не советовался с ним по этому вопросу. Он рассказал, что видел Акаева в середине февраля прошлого года на встрече бывших президентов КР в Дубае.

«Каждый гражданин имеет право обратиться в госорганы для защиты своих прав или восстановления любых законных требований. Вам не нужно обсуждать это с кем-то еще или получать мое одобрение», — отметил он.

Президент напомнил, что присвоение того или иного статуса – это юридическая прерогатива Жогорку Кенеша и только парламент несет ответственность за получение и предоставление статуса экс-президента.

«Я не могу вмешиваться и навязывать свое мнение. Пускай Жогорку Кенеш сам принимает решение», — сказал Жапаров.

При этом глава государства считает, что ситуация Аскара Акаева отличается от ситуаций вокруг Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева, которые так же лишены статуса экс-президента.

«Конечно, при администрации Акаева были серьезные недостатки. Были ошибки. Наряду с этим в период становления независимости были достигнуты успехи. Мы также должны упомянуть об этом. А вот в делах Бакиева и Атамбаева же были случаи, сопровождавшиеся гибелью людей. Поэтому я считаю, что будет неправильно, если парламент присвоит им статус экс-президентов», — заявил Жапаров, отметив, что это его личное мнение.

В заключение президент сказал, что если Акаеву вернут статус экс-президента, то это не приведет к большим расходам для госбюджета. Согласно закону, экс-президенты за счет государства пожизненно получают пожизненную неприкосновенность, госохрану, медобслуживание, денежное содержание, одну из государственных дач и многое другое.

«По моему мнению, Аскар Акаев подал заявление с намерением оставить свое имя в истории как бывший президент. Акаеву исполнилось 80 лет. Я не думаю, что его интересуют пенсии, безопасность и прочее. Тем более он свободно передвигается без охраны», — подытожил президент.

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.

Сейчас статус экс-президента есть только у Сооронбая Жээнбекова и Розы Отунбаевой.

Читать по теме: Узурпация власти, Аксыйские события и семейно-клановое правление. Как правил Акаев и почему его свергли?

Диктатура – единственный вариант. Что книги по истории разных лет говорят школьникам о сменах власти в Кыргызстане