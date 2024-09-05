По данным милиции, в ночь на 5 сентября им поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Чымкентская женщина пострадала от ножевого ранения.

В Национальном хирургическом центре 59-летней пострадавшей диагностировали «поражение печени».

Милиция установила подозреваемого. Им оказался 57-летний муж пострадавшей.

«С места происшествия он был доставлен в Наццентр кардиологии и терапии с сердечным приступом. Сотрудники УВД Первомайского района взяли его в больнице под конвой»,— рассказали в ведомстве.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Назначены экспертизы, ведется следствие.