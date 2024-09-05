В Бишкеке 6 сентября в сквере им. Горького в 17.00 пройдет второй транспортный курултай. Об этом сообщает городская инициатива «БишкекСмог».

Организаторы призвали горожан высказаться по вопросам многочасовых пробок, нехватке общественного транспорта и передаче сотни троллейбусов в Ош.

«На замену троллейбусов сейчас выходят 50-60 автобусов, которые могли бы обслуживать другие маршруты — там, где у жителей нет доступа к общественному транспорту, или приходится делать пересадки», — возмущены активисты.

По мнению активистов, передача троллейбусов городу Ош не оправдана.

«На данный момент в Оше есть две троллейбусные линии, работа которых обеспечена за счет кредита 2018 года. В 2022 в Оше взяли еще один кредит на новые троллейбусы, поэтому адекватных оснований для передачи столичного имущества нет», — заявили они.

В Бишкеке 31 июля прошел народный троллейбусный курултай. На нем горожане обсудили проблемы общественного транспорта в столице и утвердили резолюцию от лица граждан с требованием сохранить троллейбусы.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. 29 августа депутаты БГК одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош.