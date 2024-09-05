В Санкт-Петербурге из окна шестого этажа выпала кыргызстанка. Об этом накануне сообщали российские СМИ.

Как сообщили в Управлении вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу, Росгвардейцы и полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся увезти девушку с тяжелыми травмами в авто «ВАЗ-2114». По их информации, перед этим задержанные находились в одной квартире с пострадавшей.

МИД КР подтвердил информацию о том, что в Санкт-Петербурге в ночь на 3 сентября с многоэтажного дома выпала кыргызстанка.

По данным ведомства, 21-летнюю девушку госпитализировали в больницу со множественными травмами. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое.

По подозрению в причастности к этому инциденту задержаны два кыргызстанца.

«Генконсульство КР в Санкт-Петербурге держит этот факт на контроле и находится на связи с соответствующими органами РФ»,— подчеркнули в МИД.