В пресс-службе президента сообщили, что на рассмотрение парламента будет представлена новая редакция законопроекта «О свободе вероисповедания и религиозных организациях».

Предыдущую версию законопроекта разработала Госкомрелигии. Одним из нововведений было ввести штрафы за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность.

Как рассказали в пресс-службе главы государства, 5 сентября под председательством Садыра Жапарова прошло совещание с участием членов Кабмина, депутатов, главы Госкомрелигии, членов Совета улемов, муфтия и известных религиозных деятелей.

Президент отметил, что при разработке законопроекта «необходимо учитывать интересы всех слоев общества». Так, по итогам совещания с учетом мнений всех сторон доработали согласованный вариант законопроекта, который представят на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Помимо штрафов за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, в Госкомрелигии предложили увеличить штрафы за обход жилых домов, детсадов, школ и госучреждений с целью навязать религию.

Также законопроектом предлагается ввести запрет на создание партий на религиозной основе, а религиозным деятелям запретить баллотироваться в выборные органы страны, принимать участие в агитации, спонсировать избирательные фонды.

В ДУМК, комментируя законопроект, отметили, что в нём «нет пункта против хиджаба или платка, и поэтому женщины, как носили платки и хиджабы, так и дальше могут носить их».