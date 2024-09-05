В ДУМК прокомментировали поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В муфтияте сообщили, что законопроект обсуждается совместно с учеными и юристами. Совет улемов КР создал комиссию для работы в правовом поле.

«Не прочитав законопроект полностью, [граждане] сделали вывод, что запрещается хиджаб и даават, и оставляют негативные комментарии в интернете. В законопроекте нет пункта против хиджаба или платка. Женщины как носили платки и хиджабы, так и дальше могут носить. Это конституционное право женщин», — отметили в ДУМК.

В муфтияте добавили, что законопроект не запрещает ношение платков в общественных местах, таких как школы и больницы.

Ранее Госкомиссия по делам религии инициировала поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». В документе отмечалось, что нужно на госуровне регулировать отдельные вопросы вероисповедания, в том числе ношение закрытой религиозной одежды.

Так, за ношение закрытой религиозной одежды, затрудняющей идентификацию личности в госучреждениях, физлиц могут оштрафовать на 20 тысяч сомов. Кроме того, инициаторы предложили увеличить штрафы за обход жилых домов, детсадов, школ и госучреждений с целью навязать религию.