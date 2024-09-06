В МИД сообщили, что власти республики исключили «Движение Талибан» террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории Кыргызстана.

Как пояснили в ведомстве, такое решение приняли «после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными госорганами страны».

«Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе, в целом», — отметили в МИД КР.

Несколько дней назад Генпрокуратура КР опубликовала обновленный список запрещенных организаций на территории Кыргызстана. Ряд СМИ заметили, что в этом списке нет «Талибана».

5 сентября МИД Афганистана опубликовал заявление, в котором поблагодарил Кыргызстан за исключение из списка запрещенных организаций. В ведомстве отметили, что решение Кыргызстана наряду с другими странами «указывает на растущее политическое признание Исламского Эмирата на региональном и международном уровнях» и «устраняет барьеры для укрепления двухсторонних отношений».

В начале июня «Талибан» из списка террористических организаций исключил Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что такое решение принято «исходя из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором».

В Кыргызстане «Талибан» находился в списке террористических организаций, деятельность которых запрещена в Кыргызстане с сентября 2006 года. Его включили в список на основании решения Первомайского райсуда Бишкека.

В 2021 году талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана. Они пришли к власти на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана, которые находились там около 20 лет. Западные страны не признали «Талибан» законным правительством Афганистана.