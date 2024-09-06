Из Кыргызстана временно нельзя будет вывозить крупный и мелкий рогатый скот, а также лошадей, для поставок в другие страны. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По данным ведомства, Ветеринарная служба не будет выдавать разрешения на экспорт в течение 15-20 дней — пока не закончится инвентаризация животных.

Причина приостановки экспорта — точный учет сельскохозяйственных животных и повышение контроля за соблюдением ветеринарных и санитарных норм.

«Это позволит улучшить качество услуг, предоставляемых нашим внутриреспубликанским и международным партнерам», — объяснили в Минсельхозе.

После завершения инвентаризации все заявки, поданные в этот период, будут обработаны в приоритетном порядке, отметили в министерстве.

Ранее кыргызстанцы пожаловались на подорожание мяса. Если мясо раньше стоило до 600 сомов, то сейчас, по их словам, его можно купить за 600-700. В Минсельхозе на жалобы граждан отвечали, что «существенного роста цен» и поводов для беспокойства нет.