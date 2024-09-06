Накануне в Бишкеке открылся магазин, в котором можно купить золотые мерные слитки разного веса от «Кыргызалтына». Теперь сделать это можно без предъявления паспорта.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов опубликовал видео, на котором Садыр Жапаров наблюдал за процессом изготовления слитков.

Глава государства рассказал, что разрешил покупать золото без паспорта по просьбе «бизнесменов и других богатых людей».

«Они говорили: “Вот, я хочу купить 100 кг или 10 кг [золота], а там требуют паспорт. Я покупаю золото, и все — весь Кыргызстан знает об этом, и люди начинают караулить у моего дома. Тогда мне приходится сидеть и охранять свое золото”»,— рассказал президент.

Жапаров напомнил, что раньше Нацбанк не продавал золото без предъявления паспорта покупателя.

«Было бы хорошо покупать его без паспорта»,— признался он.