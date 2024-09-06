В международный аэропрот «Манас» прибыл первый самолет Bombardier Dash 8 Q400, купленный для госавиакомпании «Asman Airlines».

На торжественном мероприятии присутствовал глава Кабмина Акылбек Жапаров. Он назвал это «процессом модернизации».

По словам главы Кабмина, последние три года в КР «особо выделяются на фоне 30 лет независимости страны».

«Мы добились успехов в экономике, что отражаются в макроэкономических показателях: росте ВВП, уменьшении нелегальной экономики, увеличении ресурсов госбюджета. Нам удалось выплатить огромную сумму внешнего долга – почти 500 млн долларов. Ранее такая сумма была для нас неподъемная и были опасения по поводу выплаты долгов путем передачи наших земель кредиторам»,— отметил Жапаров.

Самолет произведен канадской компанией. Он будет использоваться для внутренних рейсов: самолет вмещает до 80 пассажиров и способен преодолевать расстояние до 2000 километров. Стоимость авиабилета — 3 тысячи 100 сомов.