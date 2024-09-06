Накануне в Ош из Бишкека прибыли шесть троллейбусов, сообщила мэрия города.

По данным муниципалитета, на следующей неделе ожидается перевозка еще десяти троллейбусов. Всего перевезут 100 троллейбусов.

В мэрии отметили, что эти троллейбусы запустят на новую третью линию в микрорайоны западной части города.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов. 29 августа депутаты БГК одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош.

Сегодня в Бишкеке в сквере им. Горького в 17.00 пройдет второй транспортный курултай.