В городе Ош мужчина напал на свою бывшую жену и избил ее на работе. Видео избиения распространилось в соцсетях.

Как сообщили «Клоопу» в УВД Оша, инцидент произошел днем 3 сентября по улице Авиценна — в столовой, где пострадавшая работает поваром.

Мужчина нанес ей множество ударов, после чего их разняли очевидцы. И женщину, и мужчину госпитализировали в больницу — последнего избили другие мужчины.

На следующий день оба написали заявления в милицию. Женщина — на бывшего мужа, а он — на тех, кто вступился за нее. Женщине выдали охранный ордер.

По данным следствия, конфликт начался из-за того, что мужчина стал требовать у бывшей жены свидетельства о рождении их четверых детей. Она отказала, и он набросился на нее.

«Он хотел забрать детей, говоря ей, что она «не потянет» детей в одиночку. Но она отказалась. Затем произошла ссора, в ходе которой он избил ее»,— рассказали в милиции.

В ошской милиции добавили, что супруги развелись четыре года назад. По факту произошедшего назначены экспертизы, ведется следствие.

31 августа похожий инцидент произошел в Нарыне. Мужчина пришел на рынок, где его супруга работает поваром, и нанес ей множественные ножевые ранения. 41-летнюю женщину доставили в хирургическое отделение областной больницы, а самого мужчину задержали. Омбудсменка Джамиля Джаманбаева призвала обеспечить безопасность пострадавшей.