В Госдуму внесут законопроект об отмене бесплатного образования в детсадах и школах для детей мигрантов, не имеющих гражданства РФ. Документ могут внести сегодня, сообщают российские СМИ.

Инициатор документа — глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что дети россиян страдают от «чересчур обильного присутствия детей иностранных работников». Он предложил завершить «эпопею благотворительности».

«Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста, если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе. Пусть создают отдельные коммерческие классы», — цитирует Нилова ТАСС.

Кроме того, в справке-обосновании говорится, что из-за плохого владения русским языком у детей мигрантов «снижается успеваемость всего класса».

«Бесконтрольное увеличение числа детей мигрантов в российских детских садах и школах приводит к нехватке в них мест. В настоящее время в российских школах не хватает около 900 тысяч мест»,— говорится в документе.

Так, российские депутаты предлагают внести поправки в закон «Об образовании в РФ». Согласно документу, дети иностранных граждан будут получать образование на платной основе по договору.

Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд антимигрантских законопроектов. Так, теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. В подписанном документе упомянут «режим высылки». Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.