Восемь международных правозащитных организаций призвали власти Кыргызстана отменить решение о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа».

Правозащитники отметили, что «атака на «Клооп» является частью более широкой кампании репрессий против СМИ в Кыргызстане».

«Решение властей Кыргызстана ликвидировать признанную независимую новостную организацию «Клооп Медиа» — еще одно свидетельство того, что правительство предпочитает заглушать критику, а не решать поднимаемые проблемы. Это недопустимая атака на свободу прессы»,— считает исполняющий обязанности исполнительного директора Civil Rights Defenders Джон Стауффер.

Организации напоминают, что Кыргызстан — член Совета по правам человека ООН, и уже по этой причине после давления на независимые СМИ будут «международные последствия».

«Принудительное закрытие «Клооп Медиа» не только заглушает важный голос в кыргызстанском обществе, но и свидетельствует о продолжающемся падении уважения к гражданским и политическим правам и свободам граждан в Кыргызстане»,— заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

28 августа 2023 года прокуратура Бишкека подала иск в Октябрьский и Первомайский районные суды о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа», одного из юрлиц «Клоопа». В качестве причины иска названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом». При этом большая часть документа была посвящена якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

Суд удовлетворил иск, а Верховный суд недавно вынес решение, после которого фонд уже наверняка должен быть ликвидирован.

Президент Садыр Жапаров, комментируя ликвидацию «Клооп Медиа», заявил, что решение суда никак не повлияет на свободу слова в Кыргызстане. Он считает, что власти поддерживают журналистов-расследователей, а «Клооп» делал расследования «односторонними».