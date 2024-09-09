Юристы «Института Медиа Полиси» провели анализ законопроекта о штрафах за оскорбления в СМИ и интернете. Они призвали Кабмин и Минкульт отозвать документ, находящийся на общественном обсуждении.

По их словам, законопроект содержит расплывчатые понятия, не выдерживает требований к качеству правовой нормы и дублирует уже существующие статьи.

Юристы отмечают, что невозможно понять, какую именно цель преследует документ. А главным, кто будет решать, совершил человек преступление или нет — будет сам Минкульт по своему усмотрению.

При этом в организации заявили, что сами штрафы несоразмерны такому проступку. В справке-обосновании к документу указано, что штраф для физлиц составляет 100 тысяч сомов, для юрлиц — 200 тысяч.

«Чтобы выплатить только этот штраф, физлицу придется работать в течение нескольких месяцев, позабыв о расходах на семью и проживание»,— подчеркивают юристы. По их данным, в Кодексе КР о правонарушениях предусмотрены максимальные размеры штрафа: для физлиц — 20 тысяч сомов, для юрлиц — 65 тысяч.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. Согласно документу, за оскорбление в СМИ или в интернете хотят ввести штраф в 100 тысяч сомов для физлиц, а для юрлиц — 200 тысяч. Такой же штраф хотят ввести и за клевету в СМИ и интернете. По данным инициаторов, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».