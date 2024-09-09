В Бишкеке 6 сентября прошел второй транспортный курултай, посвященный сохранению троллейбусов. По итогам курултая собравшиеся подписали резолюцию.

Активисты требуют прекратить передачу 100 троллейбусов городу Ош, так как в столице «острый дефицит общественного транспорта». Для этого они требуют отменить постановление Бишкекского горкенеша, которым мэрии разрешили передавать троллейбусы.

«Требуем отменить постановление БГК ввиду отсутствия письменного согласия Европейского банка реконструкции и развития и других нарушений процедур принятия документа»,— говорится в резолюции.

Помимо этого, горожане потребовали остановить ликвидацию троллейбусной сети и создать план развития общественного транспорта в Бишкеке.

«Требуем создания и реализации планов по развитию общественного транспорта в Бишкеке, включая обновление троллейбусной системы, закупку сочлененных машин, внедрения выделенных полос и реформирования маршрутной сети и расписаний»,— говорится в документе.

В Бишкеке 31 июля прошел первый троллейбусный курултай. На нем горожане обсудили проблемы общественного транспорта в столице и утвердили резолюцию от лица граждан с требованием сохранить троллейбусы.

В начале мая стало известно, что мэрия Бишкека решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их электроавтобусами. Местные активисты выступают против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

29 августа депутаты БГК одобрили передачу 100 троллейбусов городу Ош. Первая партия троллейбусов прибыла в Ош 5 сентября.