Минтруда инициировало законопроект, предлагающий ввести штрафы для кыргызстанцев, которые уезжают в трудовую миграцию и оставляют детей без официальных опекунов.

Инициаторы хотят ввести в Кодекс о детях понятие «дети трудовых мигрантов». По их данным, за первый квартал 2024 года сотрудники Минтруда обошли 287 тысяч домов и выявили более 84 тысяч детей мигрантов. Из них более 42 тысяч живут с родственниками, которые не являются им официальными опекунами.

«Родственники не несут ответственности за жизнь детей. Несмотря на то, что дети не одни, из-за отсутствия любви и заботы они испытывают психологический и эмоциональный стресс. Иногда им требуется психологическая помощь»,— говорят в министерстве.

Так, Минтруда предлагает штрафовать родителей или лиц, заменяющих их, на 15 тысяч сомов, если дети оставлены без присмотра более чем на 15 дней.