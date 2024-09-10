Такой указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее Юсупов был заместителем директора ведомства.

Бывшего директора Госкомрелигии Тойгонбая Абдыкарова, занимавшего эту должность с 2021 года, освободили от должности 6 сентября. Днем ранее президент провел совещание с участием Абдыкарова, Кабмина, депутатов и религиозных деятелей по обсуждению поправок в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях».

На совещании стало известно, что проект закона доработают и на рассмотрение парламента будет представлена новая редакция законопроекта.

В нынешнем виде законопроектом предлагается ввести штрафы за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, и ввести запрет на создание партий на религиозной основе, а религиозным деятелям запретить баллотироваться в выборные органы страны, принимать участие в агитации, спонсировать избирательные фонды.