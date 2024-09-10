VI Всемирные игры кочевников в 2026 году пройдут в Кыргызстане. Об этом сообщил глава Минкультуры Алтынбек Максутов на странице ведомства.

«Я обращаюсь к вам с хорошей новостью. Всемирные игры кочевников, которые взяли начало в Кыргызстане, возвращаются на родину в 2026 году. Минкультуры и спорта поздравляет вас с этим»,— сказал министр.

В начале августа замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу сообщал, что VI ВИК проведут в Кыргызстане. Затем в конце августа Кабмин заявил, что VI ВИК пройдут в Узбекистане.

Кыргызстан — инициатор проведения Всемирных игр кочевников. В стране трижды проводились игры кочевников — в 2014, 2016 и 2018 годах. В 2022 году игры провели в Турции, а в этом году они проходят в Казахстане с 8 по 13 сентября.