Гражданский активист и блогер Эртай Искаков опубликовал в соцсетях видеообращение, на котором заявил, что поддерживает госполитику.

Накануне пресс-секретарь президента Аскат Алагозов призвал граждан прекратить «провокации» вокруг поправок в закон о свободе вероисповедания. Алагозов привел в пример видео Искакова, на котором блогер заявил, что законопроект «запрещает проповедовать».

«Я получил замечание, правильно его понял. Все совершают ошибки, и мы тоже. Конечно, наше государство проводит политику с глубоким анализом, мы ее поддерживаем с самого начала. «Законность прежде всего» — наш лозунг. Друзья, пожалуйста, будьте внимательны при написании комментариев»,— обратился Искаков к другим пользователям соцсетей.

Ранее Госкомрелигии инициировало поправки в закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». Законопроектом в том числе предлагается ввести штрафы за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, и ввести запрет на создание партий на религиозной основе, а религиозным деятелям запретить баллотироваться в выборные органы страны, принимать участие в агитации, спонсировать избирательные фонды.

Инициатива стала широко обсуждаться в обществе. 5 сентября президент Садыр Жапаров провел совещание по законопроекту с участием членов Кабмина, депутатов, главы Госкомрелигии, членов Совета улемов, муфтия и известных религиозных деятелей. На нем стало известно, что проект закона доработают и на рассмотрение парламента будет представлена новая редакция законопроекта. Затем 6 сентября президент освободил Тойгонбая Абдыкарова от должности директора Госкомрелигии.