Активист Алга Кылычев, осужденный на 10 лет за захват заложников по событиям в Кой-Таше, был госпитализирован в Нацгоспиталь Бишкека. Подробности о его состоянии сообщили «Клоопу» в СИН.

По данным Службы, 21 июня Кылычева доставили по решению суда в СИЗО-1, тогда он не жаловался на состояние своего здоровья. Однако 4 июля после полного медосмотра врачи СИЗО-1 назначили Кылычеву лекарства для «лечения сахарного диабета и для снижения артериального давления».

Уже в конце августа активист «отказался проходить лечение в лечебно-исправительном учреждении №31», утверждают в СИН. Его состояние ухудшилось, и 2 сентября из-за высокого давления ему вызвали скорую помощь. Тогда медики не стали госпитализировать Кылычева.

Но спустя несколько дней, по данным СИН, начальник медслужбы СИЗО-1 направил рекомендации на его обследование в Нацгоспитале с указанием необходимости стационарного лечения.

«В тот же день Кылычев был доставлен в больницу. На данный момент осужденный проходит комплексное лечение»,— заключили в СИН.

Накануне правозащитница Азиза Абдирасулова сообщала, что Кылычева доставили в реанимацию Неврологического отделения Нацгоспиталя. По ее словам, помимо диабета, Кылычев два года страдал от цирроза печени.

Аламудунский райсуд 21 июня приговорил сторонника Атамбаева и члена партии «Социал-Демократы» Алгу Кылычева к 10 годам лишения свободы за захват заложников по событиям в Кой-Таше.

Кылычева задержали в августе 2019 года спустя два дня после штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Кылычев был доме Атамбаева в Кой-Таше, в который пытались прорваться сотрудники милиции и спецназа, чтобы задержать бывшего президента. Следователи считали, что Кылычев участвовал в захвате заложников — шестерых бойцов спецназа.