Платформа действий медиа Кыргызстана прокомментировала требование Минкультуры к главной редакторке онлайн-издания «Новые лица» Лейле Саралаевой и вынесение предупреждения Радио «Азаттык» со стороны министерства.

Ранее Минкультуры потребовало удалить с сайта «Новые лица» материал о связях российских политтехнологов с предвыборным штабом Садыра Жапарова, а «Азаттыку» вынесли предупреждение из-за этого материала.

В Платформе действий медиа Кыргызстана заявили, что они «серьезно обеспокоены усилением давления на журналистов», а также применением закона «О защите от недостоверной информации» против представителей средств массовой информации и независимых журналистов.

«Мы считаем, что такое предупреждение является недопустимой попыткой вмешательства в редакционную политику независимого СМИ и ограничением свободы прессы. Вместо того, чтобы предоставлять факты и доказательства в опровержение, госорганы используют карательные методы для подавления критических публикаций», — говорится в обращении организации.

Также в организации заявили, что закон «О защите от недостоверной информации» не выполняет своей основной цели — противодействия дезинформации. По их мнению, вместо этого закон используется «как инструмент для защиты высших должностных лиц от критики и расследований, а также ограничивает свободу слова и независимость медиа, создавая препятствия для журналистов».

В связи с этим Платформа действий медиа Кыргызстана призвала власти республики прекратить любые формы давления на журналистов, обеспечить защиту свободы слова и свободы прессы в соответствии с Конституцией, а депутатов парламента — немедленно отменить закон «О защите от недостоверной информации» как не соответствующего принципам демократии и прав человека.

В самом материале, который вышел 30 августа на сайтах «Новых лиц» и «Клоопа», говорилось о том, что секретом стремительного воцарения Садыра Жапарова в 2021 году могла быть предвыборная кампания, успешно проведенная штабом кандидата. Саралаева выяснила, что в этой кампании, вероятно, участвовали российские политтехнологи из окружения Евгения Пригожина, основателя ЧВК Вагнера.

После требований Минкультуры с сайта изданий «Новые лица» и «Азаттык» материал был удален. При этом сама авторка материала Лейла Саралаева заявила, что «в статье не было ложной информации, но редакция вынуждена подчиниться предписанию» Минкультуры. В Радио «Азаттык» же не комментировали эту ситуацию.