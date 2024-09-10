Студенты бишкекских вузов и колледжей создали петицию против нового учебного графика, составленного мэрией города. Согласно нему, занятия у студентов начинаются не раньше 10 утра.

В столичном муниципалитете считают, что такой график «поможет решить проблему с пробками в городе». Однако студенты не согласны с этим и говорят, что такая мера доставляет им неудобства и только ухудшает ситуацию с пробками.

«Многие из нас используют общественный транспорт, и студенты не являются причинами пробок. Новое расписание лишь усугубляет ситуацию с пробками»,

— подчеркивают они.

Кроме того, студенты жалуются, что учащиеся второй смены не могут совмещать учебу и работу, так как их занятия заканчиваются только в 8-9 часов вечера.

«Многие из нас зарабатывают на жизнь и оплачивают обучение. Новый график делает это практически невозможным. Мы требуем пересмотреть новый учебный график, чтобы учесть интересы студентов и обеспечить более удобные условия для обучения и работы»,

— говорится в петиции.

С 4 сентября петиция набрала почти 900 подписей.

В конце июля глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление, согласно которому уроки в столичных школах могут начинаться раньше 8 утра, а занятия в колледжах и вузах — не ранее 10:00.

В конце мая эту инициативу выдвинула мэрия Бишкека. Представители мэрии отметили, что подобная мера поможет разгрузить дороги и обеспечит безопасность детей. По данным муниципалитета, именно в часы начала и окончания школьных смен люди неправильно паркуются, что приводит к пробкам.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop