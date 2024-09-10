На сайте Министерства юстиции появился новый реестр НКО, функционирующих в Кыргызстане, как «иностранные представители».

Пока в реестре только три организации: две ассоциации предпринимателей «Евразийский бизнес-клуб» и JIA, а также филиал компании Fauna & Flora. Последняя ведет деятельность в области охраны окружающей среды, говорится в выписке.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе Минюста, ведомство только начало прием заявлений на включение в реестр, так как постановление Кабмина «О мерах по реализации Закона КР “О некоммерческих организациях”» вступило в силу 9 сентября.

Согласно положению, Минюст будет принимать заявления в течение двух месяцев — за это время НКО, получающие финансирование от зарубежных доноров и занимающиеся «политической деятельностью», должны подать заявление на включение в реестр. Если они этого не сделают, то их ждут разные санкции – вплоть до ликвидации.

Президент Садыр Жапаров подписал закон «об иностранных представителях» 2 апреля, пояснив, что принятие поправок пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях». Также Жапаров заверил, что НКО не будут подвергаться преследованиям.

Глава государства подписал поправки, несмотря на то, что ранее десятки НКО и активистов обращались к нему с призывом не делать этого. По их мнению, нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер.

Чтобы продолжить работу, не нарушая нормы закона, некоторые НКО принимают решение о перерегистрации в качестве ОсОО или индивидуального предпринимателя или вовсе ликвидируют свою организацию. Некоторые же НКО предпочли отказаться от иностранного финансирования.

О том, как НКО Кыргызстана реагируют на закон «об иностранных представителях» можно почитать тут👉: https://bit.ly/3KSyPEn

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