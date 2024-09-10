Кыргызстанские спортсмены и спортсменки 9 сентября завоевали три золотых, семь серебряных и четыре бронзовых на Всемирных играх кочевников. Об этом сообщили в Минкульте.

По узбекской борьбе (кураш) Бекболот Токтогонов (до 100 кг) завоевал золото, а Ажар Исаева — бронзу.

В мас-рестлинге (таяк тартыш) Уланбек Турганбаев и Эльза Абдыкадырова стали обладателями золота, Бекмурза Токтошев и Элдос Айтбаев — серебряные медалисты.

По казахской борьбе (казак күрөшү) Кемал Оболбеков и Луиза Асакеева завоевали серебро, а Байбол Саламат уулу — бронзу.

В борьбе верхом на лошадях (эр эңиш) Жекшенбек Турдубеков и Райкан Бактыгул уулу завоевали золото, а Калыбек Бусурманкул уулу — бронзу.

В традиционной стрельбе из лука (салттуу жаа атуу) Асель Садырова стала обладательницей серебра, а Искак Токонов — бронзовый призер.

В общекомандном зачете Кыргызстан занимает второе место. Всемирные игры кочевников проходят в Астане с 8 по 13 сентября.