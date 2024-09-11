Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал запретить въезд на территорию России семьям мигрантов, приезжающих на сезонные работы. Об этом он сказал информагентству ТАСС 5 сентября.

По мнению политика, ограничения на пребывание мигрантов должны касаться «мигрантских семей, анклавов».

«Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции там перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?»

— спросил Медведев.

Кроме того, политик заявил, что детям трудовых мигрантов, которые уже находятся в России и не знают русского языка, нужно запретить посещать образовательные учреждения.

«Нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык. Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки не говорят по-русски»,

— считает Медведев.

Ранее глава Госдумы Вячеслав Володин уже выступал за запрет переезда семей трудовых мигрантов в Россию. По его мнению, сейчас это происходит из-за «пробела в законодательстве». Он призвал решить проблему, позволяющую «низкоквалифицированным мигрантам» привозить с собой семьи.

За последнее время президент России Владимир Путин подписал ряд антимигрантских законопроектов. Так, теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. В подписанном документе упомянут «режим высылки». Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop