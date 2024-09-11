Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 11 сентября выступил против принятого учебного графика для студентов Бишкека, согласно которому те должны начинать занятия в 10 утра.

По мнению парламентария, если раньше пробки были до 19:30, то теперь машины стоят до 21:30. Бекешев отметил, что есть также учащиеся второй смены, которые сидят на занятиях до позднего вечера.

«Может, прекратим экспериментировать на студентах? Отмените это решение. В восемь вечера никто не хочет учиться, преподавать никто не хочет»,

— заявил он.

Бекешева поддержали коллеги Нурланбек Шакиев и Марлен Маматалиев. Они добавили, что из-за такого графика страдают и дети, и студенты.

По их словам, школьникам приходится вставать в шесть утра, чтобы успеть в школу к 7:30. В результате они спят на уроках. А учащимся второй смены приходится ужинать в 10-11 вечера. Парламентарии потребовали от мэрии Бишкека и Кабмина вернуть прежний режим учебы.

В Минобразования изданию Kaktus.media заявили, что само ведомство выступало против такого графика. Но их не послушали.

«Мы направляли отрицательное заключение Кабмину. На сегодня со стороны учебных заведений поступает много просьб изменить данное решение. На основании них мы готовим письмо в мэрию и Кабмин»,

— сказали в министерстве.

Ранее студенты вузов и колледжей запустили петицию с требованием отменить новый учебный график. Они отмечают, что не могут провоцировать пробки, так как сами пользуются общественным транспортом. Кроме того, многие из них совмещают учебу с работой. Но из-за поздних занятий это стало невозможным, жалуются студенты. С 4 сентября петицию подписали больше 900 студентов.

В конце июля глава Кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление, согласно которому уроки в столичных школах могут начинаться раньше 8 утра, а занятия в колледжах и вузах — не ранее 10:00.

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