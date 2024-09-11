В Оше один из лифтов надземного перехода на пересечении улиц Масалиева и Навои не работает с 15 августа. Глава городского управления дорог Жеңиш Чоноев сообщил «Клоопу», что лифт сломался «из-за постоянной нагрузки». По его словам, «студенты и дети играли, часто поднимались и спускались, что вызвало перегрузку».

«Сломалась электронная плата, контролирующая открытие и закрытие дверей. Мы заказываем запчасти из Турции, должны получить их в течение недели. Пока лифт будут запускать на два часа, а потом отключать на полчаса»,

— сказал Чоноев.

Лифты ввели в эксплуатацию 20 сентября прошлого года, но за этот период они выходили из строя несколько раз — один из них сейчас вовсе не работает.

«Для спецотдела, обслуживающего лифты, выделяются деньги. Если поломка небольшая, ремонтируют за счет этих денег. Если же требуется дорогой ремонт, то местные власти выделяют дополнительные средства»,

— отметил Чоноев, добавив, что пока неизвестно, в какую сумму обойдется турецкая техника.

Надземный пешеходный переход стоимостью 45,3 млн сомов открыли в прошлом году ко Дню независимости. Мэрия Оша надеялась, что переход уменьшит пробки — активисты же заявляли, что это не решит проблему с пробками в городе.

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