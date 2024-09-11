Ленинский райсуд оправдал шестерых представителей партии «Мекенчил», задержанных в апреле этого года — Азамата Марипова, Эркланбека Тагаева, Мирлана Стамова, Руслана Самудин уулу, Нурака Акимова и Илимбека Истамова (Исраилова).

Как сообщили «Клоопу» в суде, еще 10 сентября их оправдали по двум статьям — о «Хулиганстве» и «Незаконном лишении свободы». По первой статье дело прекратили после того, как потерпевший отказался от претензий, а по второй — суд признал, что в их действиях не было состава преступления.

Эркланбека Тагаева, Нурака Акимова и Азамата Марипова освободили в зале суда. При этом до вступления приговора в силу они будут находиться под домашним арестом под подпиской о невыезде.

Мирлан Стамов, Руслан Самудин уулу и Илимбек Истамов (Исраилов) находились под домашним арестом, эту меру пресечения суд не изменил. Их суд перевел под домашний арест в мае.

Суд 9 апреля заключил под стражу шестерых представителей партии «Мекенчил». Президент, комментируя это, назвал задержанных мошенниками. Садыр Жапаров отметил, что, если человек занимается незаконной деятельностью, то его привлекут к ответственности «вне зависимости от того, состоит ли он в «Мекенчиле» или нет».

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