В Минобразования рассказали подробности инцидента, произошедшего в селе Комсомольское Сокулукского района, где ученик 9-го класса погиб от удара в живот со стороны другого школьника.

По данным ведомства, драка произошла после уроков, в двух километрах от школы. В месте, где ученики «решали» вопросы, было 25-30 человек. Но спустя время больше половины из них ушли.

«Когда Э.А. 2009 года рождения почувствовал себя плохо и потерял сознание, ребята сделали ему искусственное дыхание, сбрызнули водой лицо. Но тот не пришел в сознание. Тогда ребята вызвали «скорую помощь»»,

— утверждают в министерстве.

В Минобразе отметили, что, согласно закону «Об образовании», за здоровье и жизнь детей «вне территории и вне учебного времени» полную ответственность несут родители.

В ГУВД Чуйской области сообщили «Клоопу», что подозреваемого водворили на два месяца в воспитательную колонию №14 в селе Вознесеновке.

Сам инцидент произошел 5 сентября. Милиционеры установили, что 16-летний школьник собрал учеников 9-го класса и при всех ударил 15-летнего подростка в живот. В результате пострадавший скончался.

Сначала по этому факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержали подозреваемого. Позже дело переквалифицировали на «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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