Сборная Кыргызстана 10 сентября завоевала девять медалей — четыре золотые, две серебряные и три бронзовые на Всемирных играх кочевников.

🥇Три золотые медали завоевали мас-рестлеры (таяк тартыш) Келдибек Атайбек уулу, Адель Маданбаева и Назия Майлыбашева. Четвертое золото у Ислама Бердибек уулу в борьбе на лошадях (эр-эниш).

Среди медалей у Кыргызстана также есть награды по стрельбе из лука (салттуу жаа атуу) и казахской борьбе (казак күрөшү).

Ранее кыргызстанские спортсмены завоевали 14 медалей. Так, в копилке у кыргызской сборной 23 медали.

В общекомандном зачете Кыргызстан занимает второе место, на первом — Казахстан. Всемирные игры кочевников проходят в Астане с 8 по 13 сентября.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop